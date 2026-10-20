CVS Health Aktie News: CVS Health macht am Dienstagabend Boden gut

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 94,05 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'716 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die CVS Health-Aktie bei 94,73 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 93,59 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 368'826 CVS Health-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 17,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,07 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 05.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 2,31 USD gegenüber 0,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 106.11 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der CVS Health-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,02 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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