CVS Health Aktie News: CVS Health steigt am Dienstagnachmittag

Die CVS Health-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 94,07 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'731 Punkten tendiert. Die CVS Health-Aktie legte bis auf 94,48 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 93,59 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 125'289 CVS Health-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 17,63 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,53 USD. Mit einem Kursverlust von 26,09 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 0,80 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 106.11 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von CVS Health.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,02 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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