CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.10.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health steigt am Dienstagnachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 94,07 USD.
Die CVS Health-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 94,07 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'731 Punkten tendiert. Die CVS Health-Aktie legte bis auf 94,48 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 93,59 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 125'289 CVS Health-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 17,63 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,53 USD. Mit einem Kursverlust von 26,09 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 0,80 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 106.11 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von CVS Health.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,02 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Dividende schüttet CVS Health an Aktionäre aus
Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig
Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu CVS Health Corp
|
20.10.26
|CVS Health Aktie News: CVS Health macht am Dienstagabend Boden gut (finanzen.ch)
|
20.10.26
|CVS Health Aktie News: CVS Health steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: CVS Health präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.26
|S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.10.26
|What if AI prefers CVs written by AI? (Financial Times)
|
09.10.26
|S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CVS Health von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
07.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.ch)
|
02.10.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CVS Health-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
Analysen zu CVS Health Corp
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow schliesst fester -- SMI dreht schlussendlich ins Plus -- DAX beendet Handel stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich letztlich aufwärts, während der deutsche Aktienmarkt wenig verändert tendierte. Die US-Börsen notierten uneinheitlich. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.