CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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20.08.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health steigt am Donnerstagabend
Die Aktie von CVS Health gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 94,00 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 94,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'653 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CVS Health-Aktie bisher bei 94,26 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 93,23 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 275'425 CVS Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,65 USD) erklomm das Papier am 23.07.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,71 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 69,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 35,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 05.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 106.11 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 98.94 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,98 USD je CVS Health-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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