CVS Health Aktie News: CVS Health zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 94,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'684 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die CVS Health-Aktie bis auf 94,14 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,23 USD. Bisher wurden heute 111'532 CVS Health-Aktien gehandelt.

Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 17,71 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,53 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 26,03 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,73 USD belaufen. CVS Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent auf 106.11 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 7,98 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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