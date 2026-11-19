Der CVS Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 80,95 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'330 Punkten steht. Die CVS Health-Aktie sank bis auf 80,83 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,87 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 195'210 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 110,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 36,69 Prozent zulegen. Bei 69,53 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,11 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,74 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 04.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health -3,13 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 108.40 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CVS Health einen Umsatz von 102.88 Mrd. USD eingefahren.

CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2026 8,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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