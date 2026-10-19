CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag billiger

Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 92,03 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'710 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der CVS Health-Aktie ging bis auf 91,09 USD. Bei 91,60 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 107'161 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 110,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,23 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 69,53 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. CVS Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98.94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 106.11 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der CVS Health-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,02 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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