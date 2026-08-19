CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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19.08.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health verzeichnet am Abend Verluste
Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 94,31 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,6 Prozent auf 94,31 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'713 Punkten steht. Die CVS Health-Aktie sank bis auf 93,29 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 95,41 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 242'211 CVS Health-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 110,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,53 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 26,28 Prozent Luft nach unten.
CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 106.11 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98.94 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte CVS Health Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je CVS Health-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,96 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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