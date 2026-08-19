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19.08.2026 16:29:00

CVS Health Aktie News: CVS Health steigt am Nachmittag

CVS Health Aktie News: CVS Health steigt am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von CVS Health. Zuletzt konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 95,70 USD.

CVS Health
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 95,70 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'713 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CVS Health-Aktie bisher bei 95,87 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,41 USD. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 81'640 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Mit einem Zuwachs von 15,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (69,53 USD). Abschläge von 27,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus. CVS Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 106.11 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98.94 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 7,96 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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