Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 83,91 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'332 Punkten steht. In der Spitze fiel die CVS Health-Aktie bis auf 83,60 USD. Bei 85,32 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 265'602 CVS Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 31,87 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,53 USD ab. Abschläge von 17,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,74 USD ausgeschüttet werden. Am 04.11.2026 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,13 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 102.88 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 108.40 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte CVS Health am 17.02.2027 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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