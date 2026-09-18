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18.09.2026 20:27:13

CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend in Rot

CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend in Rot

Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 88,63 USD.

CVS Health
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Um 20:26 Uhr fiel die CVS Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 88,63 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'633 Punkten steht. Die CVS Health-Aktie sank bis auf 88,15 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,09 USD. Bisher wurden heute 1'514'076 CVS Health-Aktien gehandelt.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 24,84 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,55 Prozent.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,73 USD aus. Am 05.08.2026 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 106.11 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CVS Health einen Umsatz von 98.94 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 8,02 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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