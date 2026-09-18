CVS Health Aktie News: CVS Health tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,6 Prozent auf 88,84 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'622 Punkten realisiert. Die CVS Health-Aktie sank bis auf 88,84 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 90,09 USD. Zuletzt wurden via New York 844'380 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,65 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 24,55 Prozent wieder erreichen. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 69,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 21,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

CVS Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,73 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CVS Health am 05.08.2026. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte CVS Health einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 106.11 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 8,02 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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