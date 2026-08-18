CVS Health Aktie News: CVS Health legt am Dienstagabend zu

Das Papier von CVS Health legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 94,59 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'701 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CVS Health-Aktie bisher bei 95,24 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,37 USD. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 348'154 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Mit einem Zuwachs von 16,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.08.2025 bei 69,41 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 26,62 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CVS Health am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 106.11 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 98.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte CVS Health Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,94 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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