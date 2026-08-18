CVS Health Aktie News: CVS Health steigt am Nachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 94,74 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten tendiert. Die CVS Health-Aktie legte bis auf 94,80 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,37 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128'136 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,79 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 69,41 USD fiel das Papier am 19.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 36,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 USD je CVS Health-Aktie. CVS Health veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte CVS Health einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 106.11 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98.94 Mrd. USD umgesetzt.

CVS Health wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2026 7,94 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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