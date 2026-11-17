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17.11.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagabend vermehrt von CVS Health
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CVS Health. Zuletzt ging es für die CVS Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 86,27 USD.
Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 86,27 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'328 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CVS Health-Aktie bisher bei 84,68 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 85,84 USD. Bisher wurden heute 824'956 CVS Health-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 110,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,26 Prozent. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,53 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.
Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,74 USD ausgeschüttet werden. CVS Health liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,68 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health noch ein Gewinn pro Aktie von -3,13 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 108.40 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102.88 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte CVS Health am 17.02.2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je CVS Health-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,28 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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