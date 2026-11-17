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17.11.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health am Dienstagnachmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 3,6 Prozent auf 85,43 USD ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die CVS Health-Aktie in der New York-Sitzung um 3,6 Prozent auf 85,43 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'384 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die CVS Health-Aktie bis auf 84,68 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 85,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 323'116 CVS Health-Aktien umgesetzt.
Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 110,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,53 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,74 USD je Aktie ausschütten. Am 04.11.2026 lud CVS Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 USD, nach -3,13 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,36 Prozent auf 108.40 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte CVS Health am 17.02.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,28 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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