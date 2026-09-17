CVS Health Aktie News: CVS Health stabilisiert sich am Donnerstagabend

Die CVS Health-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 91,64 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'637 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die CVS Health-Aktie bei 92,00 USD. Die CVS Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,92 USD nach. Bei 92,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 349'923 CVS Health-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,74 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 69,53 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CVS Health-Aktie 24,13 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 äusserte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,31 USD gegenüber 0,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 106.11 Mrd. USD – ein Plus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,02 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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