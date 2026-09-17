CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.09.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag leichter
Die Aktie von CVS Health gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die CVS Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 91,00 USD ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 91,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. In der Spitze büsste die CVS Health-Aktie bis auf 91,00 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,00 USD. Bisher wurden heute 114'589 CVS Health-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,65 USD) erklomm das Papier am 23.07.2026. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 17,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 69,53 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 30,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden. CVS Health veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,24 Prozent auf 106.11 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,02 USD je CVS Health-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Dividende schüttet CVS Health an Aktionäre aus
Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig
Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu CVS Health Corp
|
20:27
|CVS Health Aktie News: CVS Health stabilisiert sich am Donnerstagabend (finanzen.ch)
|
16:29
|CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CVS Health von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
04.09.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 notiert am Dienstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CVS Health-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Wert CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte eine CVS Health-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)