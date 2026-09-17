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CVS Health Aktie 548525 / US1266501006

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17.09.2026 16:29:00

CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag leichter

CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag leichter

Die Aktie von CVS Health gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die CVS Health-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 91,00 USD ab.

CVS Health
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 91,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. In der Spitze büsste die CVS Health-Aktie bis auf 91,00 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,00 USD. Bisher wurden heute 114'589 CVS Health-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,65 USD) erklomm das Papier am 23.07.2026. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 17,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 69,53 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 30,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden. CVS Health veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,24 Prozent auf 106.11 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,02 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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