CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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17.08.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CVS Health. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 94,14 USD.
Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 94,14 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'757 Punkten steht. Bei 93,76 USD markierte die CVS Health-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 96,29 USD. Bisher wurden heute 390'040 CVS Health-Aktien gehandelt.
Am 23.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,65 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.08.2025 Kursverluste bis auf 67,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 39,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CVS Health am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,24 Prozent auf 106.11 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2026 7,94 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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