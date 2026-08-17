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17.08.2026 16:29:00

CVS Health Aktie News: CVS Health büsst am Nachmittag ein

CVS Health Aktie News: CVS Health büsst am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 95,18 USD.

CVS Health
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Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 95,18 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'772 Punkten steht. Im Tief verlor die CVS Health-Aktie bis auf 95,14 USD. Bei 96,29 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 155'055 CVS Health-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,25 Prozent hinzugewinnen. Am 16.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 67,50 USD ab. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 41,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,73 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CVS Health am 05.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 2,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 106.11 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98.94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 7,94 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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