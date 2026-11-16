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16.11.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health verbilligt sich am Montagabend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 88,29 USD.
Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,7 Prozent auf 88,29 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'422 Punkten liegt. In der Spitze fiel die CVS Health-Aktie bis auf 88,05 USD. Mit einem Wert von 90,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 509'135 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 110,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 25,33 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Abschläge von 21,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,74 USD belaufen. Am 04.11.2026 äusserte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -3,13 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CVS Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 108.40 Mrd. USD im Vergleich zu 102.88 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2027 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,26 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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