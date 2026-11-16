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16.11.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Die Aktie von CVS Health gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CVS Health-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 90,12 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 90,12 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'455 Punkten steht. In der Spitze gewann die CVS Health-Aktie bis auf 90,71 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,00 USD. Zuletzt wurden via New York 191'838 CVS Health-Aktien umgesetzt.
Bei 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 22,78 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 69,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,85 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,74 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus. Am 04.11.2026 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD gegenüber -3,13 USD im Vorjahresquartal. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 108.40 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 102.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 17.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,26 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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