CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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16.10.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health verzeichnet am Abend Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 92,08 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 92,08 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'649 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte CVS Health-Aktie bei 92,05 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 93,24 USD. Zuletzt wurden via New York 581'408 CVS Health-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 110,65 USD. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 20,17 Prozent Luft nach oben. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.
CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus. Am 05.08.2026 hat CVS Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 0,80 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 106.11 Mrd. USD – ein Plus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von CVS Health.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 8,02 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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