CVS Health Aktie News: CVS Health verliert am Abend

Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,7 Prozent auf 92,89 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'607 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die CVS Health-Aktie bis auf 92,81 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 94,70 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 383'710 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,65 USD. Mit einem Zuwachs von 19,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 31.03.2026 auf bis zu 69,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,73 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie eingenommen. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106.11 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,00 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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