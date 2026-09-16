CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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16.09.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health am Mittwochnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 94,09 USD.
Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 94,09 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'600 Punkten steht. In der Spitze fiel die CVS Health-Aktie bis auf 93,66 USD. Bei 94,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 80'261 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 110,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 17,60 Prozent wieder erreichen. Bei 69,53 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,10 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,73 USD aus. CVS Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 106.11 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 98.94 Mrd. USD umsetzen können.
Die CVS Health-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 8,00 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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