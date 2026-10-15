CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 91,88 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'702 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die CVS Health-Aktie bei 92,29 USD. Mit einem Wert von 92,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 149'775 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 110,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 16,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 69,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 24,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,24 Prozent auf 106.11 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der CVS Health-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 8,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Dividende schüttet CVS Health an Aktionäre aus

Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig

Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?