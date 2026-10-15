Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’313 1.3%  SPI 20’180.0 1.1%  Dow 52’025 0.8%  DAX 25’328 0.1%  Euro 0.9292 -0.3%  EStoxx50 6’154 -0.6%  Gold 4’158 1.3%  Bitcoin 67’685 -0.3%  Dollar 0.8292 -0.7%  Öl 105.5 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539ABB1222171Swiss Re12688156DocMorris4261528Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie gibt ab: Werksausbau in Grünheide vorangetrieben
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
LVMH-Aktie: Frühere Louis-Vuitton-Kader in Betrugsprozess freigesprochen
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Suche...
ETF Sparplan

CVS Health Aktie 548525 / US1266501006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.10.2026 16:29:00

CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von CVS Health zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die CVS Health-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

CVS Health
75.83 CHF 1.22%
Kaufen Verkaufen

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 91,88 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'702 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die CVS Health-Aktie bei 92,29 USD. Mit einem Wert von 92,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 149'775 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 110,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 16,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 69,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 24,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,73 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,24 Prozent auf 106.11 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der CVS Health-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 8,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Dividende schüttet CVS Health an Aktionäre aus

Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig

Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?


Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CVS Health Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten