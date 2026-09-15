CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend mit Kurseinbussen

Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 94,72 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'586 Punkten notiert. Der Kurs der CVS Health-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 93,90 USD nach. Mit einem Wert von 95,74 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CVS Health-Aktien beläuft sich auf 310'416 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Mit einem Zuwachs von 16,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 31.03.2026 Kursverluste bis auf 69,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 26,59 Prozent wieder erreichen.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 äusserte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,31 USD, nach 0,80 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,24 Prozent auf 106.11 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,51 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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