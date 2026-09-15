CVS Health Aktie News: CVS Health tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 94,52 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'586 Punkten notiert. Die CVS Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,90 USD ab. Bei 95,74 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 138'459 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 110,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 17,07 Prozent zulegen. Bei 69,53 USD fiel das Papier am 31.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 35,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,73 USD. Am 05.08.2026 äusserte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 106.11 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98.94 Mrd. USD umgesetzt.

Die CVS Health-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 8,51 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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