CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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14.09.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: Anleger greifen bei CVS Health am Abend zu
Die Aktie von CVS Health gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 95,60 USD.
Die CVS Health-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 95,60 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'634 Punkten tendiert. Die CVS Health-Aktie legte bis auf 95,95 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 95,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 299'419 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Bei 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,74 Prozent hinzugewinnen. Am 31.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 69,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,27 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,73 USD. CVS Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 106.11 Mrd. USD gegenüber 98.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2027 8,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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