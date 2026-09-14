CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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14.09.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health schiebt sich am Montagnachmittag vor
Die Aktie von CVS Health gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 95,73 USD zu.
Die CVS Health-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 95,73 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'596 Punkten liegt. Die CVS Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 95,95 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,44 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 102'039 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,59 Prozent. Am 31.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,53 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 37,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier. CVS Health veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,31 USD. Im letzten Jahr hatte CVS Health einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 106.11 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 98.94 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2027 8,51 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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