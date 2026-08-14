CVS Health Aktie News: CVS Health schiebt sich am Abend vor

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 97,00 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'784 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CVS Health-Aktie bisher bei 97,51 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 94,65 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 484'960 CVS Health-Aktien.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,65 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 14,07 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,25 USD am 15.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier. CVS Health veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,80 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat CVS Health mit einem Umsatz von insgesamt 106.11 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,24 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 7,94 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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