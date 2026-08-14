CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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14.08.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von CVS Health zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 95,30 USD.
Das Papier von CVS Health legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 95,30 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'796 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die CVS Health-Aktie sogar auf 95,70 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 94,65 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 110'041 CVS Health-Aktien.
Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,11 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,48 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus. Am 05.08.2026 lud CVS Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106.11 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2026 7,94 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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