CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 88,38 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'554 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die CVS Health-Aktie bis auf 87,64 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 89,88 USD. Bisher wurden via New York 362'304 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,65 USD. 25,20 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,53 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 21,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,77 USD je CVS Health-Aktie. Am 04.11.2026 lud CVS Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 108.40 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 102.88 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

CVS Health wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,25 USD je CVS Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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