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13.11.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: Anleger schicken CVS Health am Freitagnachmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 88,91 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 88,91 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'506 Punkten liegt. In der Spitze fiel die CVS Health-Aktie bis auf 88,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,88 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 136'553 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,65 USD) erklomm das Papier am 23.07.2026. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 24,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,53 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,80 Prozent.
Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,77 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 04.11.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -3,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 108.40 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 102.88 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht.
Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2026 8,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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