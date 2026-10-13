CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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13.10.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 87,56 USD ab.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 87,56 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'805 Punkten realisiert. Die CVS Health-Aktie sank bis auf 86,15 USD. Bei 89,20 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CVS Health-Aktien beläuft sich auf 343'572 Stück.
Bei 110,65 USD markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,37 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CVS Health-Aktie. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,53 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 20,59 Prozent Luft nach unten.
CVS Health-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,73 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CVS Health am 05.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106.11 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte CVS Health die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,02 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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