CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
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13.08.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: Anleger schicken CVS Health am Donnerstagnachmittag ins Plus
Die Aktie von CVS Health gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von CVS Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 95,81 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 95,81 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'813 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die CVS Health-Aktie sogar auf 95,99 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,44 USD. Zuletzt wechselten via New York 150'781 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 110,65 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Mit einem Zuwachs von 15,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 65,32 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,82 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus. CVS Health veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 106.11 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98.94 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2026 7,96 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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