CVS Health Aktie News: CVS Health am Donnerstagabend im Plus

Um 20:26 Uhr wies die CVS Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 90,12 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'609 Punkten tendiert. Die CVS Health-Aktie legte bis auf 90,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,28 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 517'996 CVS Health-Aktien.

Bei 110,65 USD markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 18,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.03.2026 (69,53 USD). Mit einem Kursverlust von 22,85 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CVS Health am 04.11.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,13 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 108.40 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 102.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 17.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 8,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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