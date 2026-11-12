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12.11.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 89,33 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 89,33 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'591 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte CVS Health-Aktie bei 89,15 USD. Mit einem Wert von 90,28 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CVS Health-Aktien beläuft sich auf 214'474 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 110,65 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 23,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,53 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,73 USD. Am 04.11.2026 lud CVS Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,68 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -3,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 108.40 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 102.88 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Am 17.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,23 USD je CVS Health-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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