CVS Health Aktie News: CVS Health tendiert am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 87,37 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'805 Punkten liegt. Bei 87,40 USD erreichte die CVS Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den New York-Handel startete das Papier bei 86,60 USD. Bisher wurden via New York 143'102 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,65 USD an. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 26,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CVS Health-Aktie 25,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 05.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 2,31 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 106.11 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98.94 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 03.11.2027 wird CVS Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 8,02 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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