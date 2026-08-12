CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,2 Prozent auf 94,63 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'755 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CVS Health-Aktie bisher bei 94,74 USD. Bei 93,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 293'825 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,65 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,93 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 64,33 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2025 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,73 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 lud CVS Health zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CVS Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 106.11 Mrd. USD im Vergleich zu 98.94 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,96 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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