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12.08.2026 16:29:00

CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag im Aufwind

CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von CVS Health zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 93,63 USD zu.

CVS Health
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Das Papier von CVS Health legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 93,63 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'751 Punkten tendiert. Die CVS Health-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 93,75 USD. Zuletzt wurden via New York 118'566 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,65 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 18,18 Prozent zulegen. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,33 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,66 USD im Jahr 2025. CVS Health gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,31 USD gegenüber 0,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 106.11 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 präsentieren.

In der CVS Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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