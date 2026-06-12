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12.06.2026 20:27:13

CVS Health Aktie News: CVS Health präsentiert sich am Freitagabend stärker

CVS Health Aktie News: CVS Health präsentiert sich am Freitagabend stärker

Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von CVS Health legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 101,87 USD.

CVS Health
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Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 101,87 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'419 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die CVS Health-Aktie bis auf 102,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,89 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 644'911 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,55 USD. Dieser Wert wurde am 25.07.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,69 USD ausgeschüttet werden. Am 06.05.2026 äusserte sich CVS Health zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 100.44 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94.61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2026 terminiert.

Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,41 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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