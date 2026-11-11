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11.11.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Mittwochabend mit Einbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 88,67 USD.
Die CVS Health-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 88,67 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'625 Punkten steht. Die CVS Health-Aktie gab in der Spitze bis auf 87,45 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 88,80 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 513'228 CVS Health-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 24,79 Prozent Luft nach oben. Bei 69,53 USD erreichte der Anteilsschein am 31.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,73 USD, nach 2,66 USD im Jahr 2025. Am 04.11.2026 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health -3,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent auf 108.40 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102.88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 17.02.2027 dürfte CVS Health Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,22 USD je CVS Health-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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