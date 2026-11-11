CVS Health Aktie News: CVS Health am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 87,98 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'582 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die CVS Health-Aktie bis auf 87,91 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 88,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 256'879 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 110,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,53 USD. Mit Abgaben von 20,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CVS Health am 04.11.2026 vor. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,13 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 108.40 Mrd. USD gegenüber 102.88 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die CVS Health-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,22 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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