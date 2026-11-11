|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health am Mittwochnachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 87,98 USD nach.
Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 87,98 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'582 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die CVS Health-Aktie bis auf 87,91 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 88,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 256'879 CVS Health-Aktien umgesetzt.
Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 110,65 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,53 USD. Mit Abgaben von 20,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CVS Health am 04.11.2026 vor. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,13 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 108.40 Mrd. USD gegenüber 102.88 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die CVS Health-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 8,22 USD je CVS Health-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Dividende schüttet CVS Health an Aktionäre aus
Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig
Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu CVS Health Corp
|
11.11.26
|CVS Health Aktie News: CVS Health am Mittwochabend mit Einbussen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|CVS Health Aktie News: CVS Health am Mittwochnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Schwacher Handel: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
10.11.26
|CVS break-up shows how M&A-first strategy is not the healthiest option (Financial Times)
|
06.11.26
|S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.11.26
|CVS bets on break-up to dodge political backlash against healthcare giants (Financial Times)
|
03.11.26
|CVS Health to break up $102bn healthcare empire (Financial Times)
|
03.11.26
|Ausblick: CVS Health zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu CVS Health Corp
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX knackt erstmals 27'000er-Marke -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.