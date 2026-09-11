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11.09.2026 20:27:13

CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend mit Einbussen

CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend mit Einbussen

Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der CVS Health-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 94,16 USD.

CVS Health
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Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 94,16 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'667 Punkten steht. Im Tief verlor die CVS Health-Aktie bis auf 93,94 USD. Bei 95,78 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 205'854 CVS Health-Aktien.

Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 110,65 USD an. 17,51 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,73 USD aus. CVS Health liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 106.11 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98.94 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CVS Health veröffentlicht werden.

Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2027 auf 8,51 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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