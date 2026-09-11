CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 95,13 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'671 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der CVS Health-Aktie ging bis auf 94,73 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 95,78 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 60'511 CVS Health-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 16,31 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 69,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2026). Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 26,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,73 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus. Am 05.08.2026 hat CVS Health die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health 0,80 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat CVS Health 106.11 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98.94 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 04.11.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2027 8,51 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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