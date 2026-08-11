CVS Health Aktie News: CVS Health am Dienstagabend tiefer

Um 20:26 Uhr rutschte die CVS Health-Aktie in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 93,54 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'727 Punkten realisiert. Die CVS Health-Aktie sank bis auf 93,18 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 440'141 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Bei 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 18,29 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 64,33 USD. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 31,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,73 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 05.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 106.11 Mrd. USD gegenüber 98.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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