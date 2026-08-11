CVS Health Aktie 548525 / US1266501006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Dienstagabend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CVS Health. Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 93,54 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die CVS Health-Aktie in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 93,54 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'727 Punkten realisiert. Die CVS Health-Aktie sank bis auf 93,18 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,47 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 440'141 CVS Health-Aktien umgesetzt.
Bei 110,65 USD erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 18,29 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 64,33 USD. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 31,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,73 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 05.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 106.11 Mrd. USD gegenüber 98.94 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: So viel Dividende schüttet CVS Health an Aktionäre aus
Novo Nordisk-Aktie fester: Neue Kapazitäten in Italien nehmen Fahrt auf - Novo Nordisk investiert zweistellig
Milliardendeal für Novo Nordisk: Kann Eli Lilly jetzt einpacken? - Chance für die Aktie?
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu CVS Health Corp
|
20:27
|CVS Health Aktie News: CVS Health am Dienstagabend tiefer (finanzen.ch)
|
16:29
|CVS Health Aktie News: CVS Health am Dienstagnachmittag billiger (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel hätte eine Investition in CVS Health von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: CVS Health legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
31.07.26
|S&P 500-Papier CVS Health-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CVS Health-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
24.07.26
|S&P 500-Wert CVS Health-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CVS Health-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu CVS Health Corp
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street sind rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.