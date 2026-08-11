CVS Health Aktie News: CVS Health am Dienstagnachmittag billiger

Die CVS Health-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 94,04 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'757 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die CVS Health-Aktie bis auf 93,94 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,47 USD. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134'832 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CVS Health-Aktie somit 15,01 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 64,33 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 31,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 USD je CVS Health-Aktie. Am 05.08.2026 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,24 Prozent auf 106.11 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 98.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CVS Health am 04.11.2026 präsentieren.

In der CVS Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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