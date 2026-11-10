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10.11.2026 20:27:13
CVS Health Aktie News: CVS Health am Abend stärker
Die Aktie von CVS Health zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 88,08 USD zu.
Um 20:26 Uhr sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 88,08 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'507 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die CVS Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 88,08 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 85,18 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 628'540 CVS Health-Aktien umgesetzt.
Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 110,65 USD ein 52-Wochen-Hoch. 25,62 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,53 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 21,06 Prozent Luft nach unten.
CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus. CVS Health veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,68 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -3,13 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 108.40 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102.88 Mrd. USD in den Büchern standen.
CVS Health wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,21 USD je CVS Health-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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