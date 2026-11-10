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10.11.2026 16:29:00
CVS Health Aktie News: CVS Health am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von CVS Health. Die CVS Health-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 86,43 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,4 Prozent auf 86,43 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'521 Punkten liegt. Die CVS Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,74 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 85,18 USD. Zuletzt wechselten 238'564 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 110,65 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 28,02 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 31.03.2026 bei 69,53 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CVS Health-Aktie 19,55 Prozent sinken.
CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 04.11.2026. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,13 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CVS Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 108.40 Mrd. USD im Vergleich zu 102.88 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte CVS Health am 17.02.2027 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CVS Health-Aktie in Höhe von 8,21 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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