CVS Health Aktie News: CVS Health am Donnerstagabend leichter

Die CVS Health-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 95,27 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'590 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der CVS Health-Aktie ging bis auf 94,88 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 96,01 USD. Zuletzt wechselten via New York 202'299 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,65 USD) erklomm das Papier am 23.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CVS Health-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,53 USD. Dieser Wert wurde am 31.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,02 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,73 USD je CVS Health-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98.94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 106.11 Mrd. USD ausgewiesen.

Die CVS Health-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 8,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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